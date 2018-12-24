BMW火燒車知情不報 南韓重罰3億追究刑責

2018-12-24 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年屢傳BMW自燃事件，當局與民間單位聯手展開調查並於今（24）日公布結果，調查報告指出，BMW隱瞞車輛缺陷並蓄意推遲召回。南韓政府將基於結果追究BMW公司的刑事責任，並開罰112億韓元（約新台幣3億元）。

《韓聯社》報導，南韓國土交通部和BMW起火事件的民官聯合調查組今日在首爾發布調查結果，報告指出，BMW自燃事故的原因，是廢氣再循環（EGR）系統的冷卻器設計有缺陷，導致冷卻劑洩露。

報告指出，BMW曾稱今年7月才發現系統安全隱患，但這種說法並非事實，調查發現，BMW在自燃事故發生前就已發現缺陷，BMW總部曾於2015年10月和2016年11月成立特別小組，採取變更引擎設計等措施。

調查組也認定，BMW蓄意推遲召回。今年7月，BMW宣布召回10.6萬輛問題柴油車，但部分車型不在召回範圍。調查組提出質疑後，BMW公司才於9月追加召回6.5萬輛汽車。

南韓國土交通部相關人士表示，當局將根據調查結果採取相應措施，包括針對BMW公司提出刑事訴訟、罰款，並要求追加召回車輛等。

BMW公司則對調查結果皆予以否認，強調公司在確認車輛自燃原因後，立即啟動車輛召回，而釀成火災的冷卻器漏水，並不是EGR的設計缺陷造成的。

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