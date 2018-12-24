女童受虐曝光竟是因監視器被偷窺 摑掌、猛扯髮連弟弟也打她

2018-12-24 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市有女童遭受父母家暴，目前警方已介入調查，而這起家暴被發現的原因竟然是因為家中的監視器畫面被偷窺。

綜合中媒報導，將家暴畫面PO上網的王姓網友表示，女童家中的監視器帳號密碼是一名自稱女童父親的牌友給他的，9月底時，對方告訴他這家人有家暴情形，並給王某監視器的帳號密碼，希望王某能救救女童。

這名女童父親的牌友向王某說，有次女童父親借他的手機登入家中的監視器查看畫面，手機就自動記錄了帳號密碼，有次無意間從監視器畫面發現女童受到虐待後，持續追蹤、查看了一個月，都不斷看到受虐情形，他才跑去找王某。

從監視器畫面中可以看到，女童被父母掌摑、狠狠抓住頭髮拖拉、用力推下椅子、拿掃把狂打等等，其中一段畫面中連一名疑似弟弟的男童也對女童出手，似乎對女童遭虐習以為常，女童的處境孤立無援。

鄰居說，女童的父親人緣不錯，相當健談，沒見過他們夫妻倆用激烈的方式管教孩子，但夫妻倆關係不睦，鄰居猜測可能因此將女童當成出氣筒。整起事件警方已介入調查，婦聯會也已幫女童申請保護令。

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