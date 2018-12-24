張學友開唱助警抓60逃犯 歌神改封「逃犯剋星」

2018-12-24 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕據中媒統計數據顯示，中國警方今年在香港歌手張學友的演唱會上總計抓了高達60名的逃犯，張學友更被封為「逃犯剋星」。

綜合外媒報導，中國近年積極發展「天網」監視系統，各地的監視器及人臉識別系統皆會匯入警方的資料庫中，今年以來，中國警方已經在張學友的演唱會上透過人臉識別系統，抓捕了60名犯人。

《澎湃新聞》報導，廣東警方在張學友於江門市體育中心舉行演唱會時，以人臉識別的方式，成功辨認出一名范姓逃犯，該名逃犯在11月初於湖南曾無緣無故的毆打了一名餐廳員工，隨後逃逸消失，直到遭識別成功後已被逮捕歸案。

報導指出，自4月起，警方陸續在張學友演唱會的場合中抓捕多名逃犯，其中在合肥一站就抓到了9名逃犯，張學友在遂寧市的第一場演場會中更抓了10多名偷竊、賣假票、冒充工作人員騙錢等有違法行為的犯人。

網友在網路上爆笑回應「風調雨順蕭敬騰，國泰民安張學友」、「少年不聽張學友，聽懂已是獄中人」，更有網友表示，建議歌神張學友對逃犯們喊個話說「好好反省，出來再聽我的演唱會」。

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