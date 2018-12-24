馮小剛痛恨盜版！聽CD片卻遭指盜版碟 網諷：官方打臉最痛

2018-12-24 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名導演馮小剛過去提及盜版商曾爆租口大罵「看盜版的人連狗都不如」，前幾天冬至，馮小剛在微博上發閃文遭音樂頻道眼尖發現，馮小剛家中聽的音樂光碟是盜版，遭大批網友譏諷「官方打臉最痛」、「聽著盜版音樂秀恩愛」。

綜合外媒報導，馮小剛從在2007年說過「看盜版的人連狗都不如」，言論激怒大批民眾，甚至還鬧出過抵制風潮，多次在螢幕面前申明自己嚴厲拒絕盜版、主張維護著作權的立場，這次竟被抓到，冬至在家中和妻子共進晚餐時，背景音樂的光碟《超雷霆 發燒碟》竟是盜版貨。

馮小剛微博貼文寫著「聆聽著貝多芬的《命運》，老柴（柴可夫斯基）的《1812》...」被「奧地利音樂頻道」轉發寫道：「碟是盜版。」笑翻一票網友，表示盜版得太離譜了、馮小鋼也太離譜了。

有網友一一指出《超雷霆 發燒碟》的錯漏，說道：「《超雷霆 發燒碟》原諒我不負責任地笑了，把圖放大一看，幾個拼寫有錯誤...貝多芬名字拼錯了，另外莫扎特第六交響曲怎麼變成『田園』，亮點太多，這山寨水平太牛了。」另有網友提醒馮小剛，任何CD包裝上只要有「發燒碟」字樣的光碟，無論繁體還是簡體字，99.9%都是盜版。

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