演唱一半遭海嘯襲擊 樂團主唱深情尋妻傳出好消息

2018-12-24 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼因火山爆發造成海底滑坡，22日晚間引發大海嘯，當地著名樂團「17樂團」（Seventeen）當時正在海邊表演，海嘯突然襲來，捲走樂團成員和觀眾，23日樂團主唱法加夏（Riefian Fajarsyah）在instagram發文，希望大家幫忙找其失聯的妻子狄蘭（Dylan Sahara）；昨晚有目擊者表示，在某家診所看到狄蘭，樂團也已得知她還活著的消息。

「17樂團」主唱法加夏23日在instagram上貼出影片，他聲淚俱下表示，23日是妻子狄蘭的生日，然而狄蘭與部分團員仍失聯，法加夏在instagram上懇請粉絲集氣禱告，希望儘早尋獲他們，「親愛的，今天是妳的生日，快點回來吧！」

經過民眾協尋，如今終於傳出好消息，根據當地《Tribun news》報導，有目擊者表示，在某家診所看到狄蘭，可以確定她平安無事，樂團所屬團隊也證實，已得知她還活著的消息，但目前雙方至今仍未聯絡上，還無法得知女方的下落。

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