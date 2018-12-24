家屬錯認女屍是失蹤女兒 火化下葬4天....她竟回家了！

2018-12-24 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕以為遭殺害死亡的女兒竟然在火化下葬後奇蹟似的回家了！家人們心若狂喜，但那具已經火化下葬的屍體到底是誰？

綜合外媒報導，印度村莊「Chamkaur」11日發現一具年約20幾歲的女性屍體，該女屍遭到肢解分屍，且脖子上有明顯勒痕，由於臉部遭到嚴重毀壞，無法臉孔辨認，便對外貼出認屍公告，請民眾幫忙協助辨認女屍身分。

《印度斯坦報》報導，發現女屍的前幾日，26歲已婚的奈娜（Naina）便失蹤，家屬心急的到處找人，更向警方報案，警方徵詢家屬相關訊息過後，研判奈娜應是與另一名男子私奔，更推測奈娜可能已經被那名男子殺害。

看到認屍公告的奈娜家屬，包括奈娜的爸媽及其丈夫，經警方協助，利用女屍身上所配戴的珠寶首飾來確認死者身分，家屬認為該名女屍就是奈娜，15日將女屍火化下葬，但就在火化下葬後4天，奈娜竟和該名私奔的男子回到家中，嚇壞家人。

目前仍不曉得為何會出如此大的紕漏，竟錯認死者，幸好檢警單位有留下女屍的DNA及指紋紀錄，還可以追查女屍的真實身分。

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