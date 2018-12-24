艾爾段與川普通話 同意避免敘利亞出現權力真空

2018-12-24 05:45

〔中央社〕土耳其總統府表示，土耳其總統艾爾段和美國總統川普今天在電話談話中同意，要避免敘利亞在美國撤出地面部隊後出現權力真空。

土耳其總統府發布聲明說：「兩位領袖同意確保兩國軍事、外交與其他官員協調合作，避免撤軍和敘利亞的過渡階段遭到任何濫用，以致可能出現權力真空局面。」

川普19日宣布，因為伊斯蘭國（IS）已遭擊敗，將撤出美國派駐敘利亞的2000地面部隊，此舉震驚許多盟國，也導致美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）和派駐反伊斯蘭國聯軍的特使麥格克（Brett McGurk）請辭。

不過，土耳其歡迎川普這項決定。

根據總統府聲明，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）告訴川普，在此撤軍決定的架構下，土耳其「準備給予我們的北大西洋公約組織（NATO）盟國任何支持」。

川普和艾爾段雙方稍早都推文說，他們進行了「有建設性的」電話會談。川普並說，他在這次通話中與艾爾段討論了「高度協調狀況下緩慢由那個地區撤出美軍」一事。

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