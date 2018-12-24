批評川普自敘撤軍決定 馬克宏酸：盟友要可靠

2018-12-24 04:12

〔中央社〕法國總統馬克宏今天又對美國總統川普開砲，批評他由敘利亞撤出美軍的決定，並強調「盟友一定要可靠」。

馬克宏針對川普要自敘利亞撤出美軍一事說：「我對此決定深感遣憾。」這顯示這兩位領袖間的外交爭端越演越烈。

川普上週宣稱伊斯蘭國（Islamic State）已被擊潰，下令美軍完全撤離敘利亞，以及大舉撤離阿富汗。

分析家指出，美國幾年來的外交政策出現重大逆轉，將使這些飽受戰火蹂躪的地區面臨持續而且可能升高的流血衝突風險。

法國已表示，將會持續參與在敘利亞打擊伊斯蘭國的聯軍。

馬克宏在中非國家查德首都恩加米那訪問時表示：「盟友應該並肩作戰。」他又說，法國就是這麼做，正在協助查德打擊聖戰士組織。

川普宣布敘利亞政策反轉後，美國國防部長馬提斯（James Mattis）20日表示將請辭。馬克宏今天也向馬提斯致敬。

他說：「我要在此向馬提斯將軍致敬。一年來，我們看到他是個可靠的夥伴。」

由於馬提斯請辭時表示原因是與川普對政策有重大歧見，川普今天稍早才又宣布，要他提早於1月1日走人，由國防部副部長代理。

在川普宣布美國將退出巴黎氣候協定後，馬克宏就曾拿川普的競選口號「讓美國再度偉大」作文章，呼籲「讓地球再度偉大」。其後雙方數度就各項議題言辭交鋒。

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