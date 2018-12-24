「承諾活100歲」 他87歲死前準備14年份耶誕禮物

2018-12-24 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國2歲小女孩卡迪（Cadi）今年一口氣收到來自天堂的14年份耶誕禮物！女孩的父親威廉（Owen Williams）PO推特分享，87歲鄰居華生（Ken Watson）最近過世，生前很疼愛卡迪，家屬整理遺物時，發現華生預先準備了14份耶誕禮物，以實現陪伴卡迪到他百歲的承諾。

綜合外媒報導，威廉和華生初次見面時，83歲的他正充滿活力站在6公尺高的梯子上。這名活潑的老人家年事雖高，仍挑戰高空跳傘，與威廉一家相處融洽，更視威廉家的小千金為親生孫女。

威廉說，本月17日，華生的女兒拿著一大袋東西來，他還以為是要幫忙丟垃圾，「結果她說袋子裡的東西，是華生生前為卡迪準備的耶誕禮物」。袋子裡共有14份包裝精美的禮物。威廉與妻子才想起，「華生總說要陪卡迪活到自己100歲，這些禮物剛好代替他陪伴我們女兒到16歲（華生100歲冥誕那年）。」

網友們留言，「感動到淚流滿面」、「隨著年齡的增長，卡迪將瞭解到人性無價而珍貴的一面，就是接受和奉獻」。

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