轉型正義！拉脫維亞公開檔案 他們都當過KGB「抓耙仔」

2018-12-23 23:54

〔編譯茅毅／綜合報導〕曾遭前蘇聯併吞的波羅的海三小國之一的拉脫維亞（Latvia），其「國家檔案館（也有譯為中央檔案館）」日前公布轉型正義相關檔案，赫然發現一名前拉國總理、現任最高法院院長和一名已死的天主教樞機主教，均曾在東、西方冷戰時期，被前蘇聯國安會（KGB）吸收，當蘇共政權在拉國的「抓耙仔」。

拉國國家檔案館公布所有曾是KGB線民的拉國人名單，其中許多目前仍活躍於拉國政壇與商界。例如曾兩度擔任拉國總理的高德曼尼斯（Ivars Godmanis），他也當過「歐洲議會」議員，目前是拉國最大製藥公司的董事。其他拉國知名人物還有現任最高法院院長畢科維奇（Ivars Bickovics），以及死於1991年、代號「歐米茄」（Omega）的天主教樞機主教瓦沃德（Julijans Vaivods）、前外交部長安德列耶夫（George Andrejevs）及庫卓賈斯謝夫（Aleksandrs Kudrjashovs），還有東正教「都主教」庫德里亞若夫。

庫德里亞若夫1982年就已替KGB工作，化名「讀者」。他最初是里加一間餐廳的服務生，KGB看中其潛質而刻意扶植，暗助他在教會裡不斷晉升，最後成為東正教在拉國的都主教。其他包括前國會議員、外交官、藝術家及作家也都有KGB的線民。

1953至1992年間，KGB共吸收近2.4萬名拉國人做為線民及幹員。對此，政治學者森伯格斯（Didzis Senbergs）在拉國新聞入口網站「Pietiek.com」寫道，這份「抓耙仔」名單顯示，KGB吸收的人脈不分職業和年齡、無孔不入。

拉國曾被迫淪為前蘇聯的一個加盟共和國，但拉國和其他當時也曾在蘇共統治下的其他國家不同，拉國於1991年重獲獨立時，設法搶救KGB的拉國檔案免於被銷毀、湮滅。拉國當局接管位於其首都里加（Riga）的KGB大樓，並把相關文件放入若干很大的麻袋裡，運到一個隱密處所。

自那時起，這些麻袋就被叫做「KGB麻袋」，其中包括做為索引的所有「抓耙仔」的檔案卡，記載其等的姓名、化名、代號、國籍、族裔、生日與住址等個資。拉國主管這些KGB檔案的學術委員會成員、電腦學者波伊堪斯（Ilmars Poikans）表示，整批檔案很龐大，包含KGB間諜蒐集的情資以及涉及KGB與其幹員的犯罪調查。還有為前蘇聯時期的異議份子和親民主社運人士羅織的案件。這些檔案全都會掃描及公布。

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