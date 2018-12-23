終身植物人？少女努力復健 游泳奪金牌：永遠不放棄

2018-12-23 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的美國電視名人維多利亞‧艾倫（Victoria Arlen）11歲時陷入昏迷，13歲遭醫生判定可能以植物人狀態渡過餘生。她清醒後努力復健，拿回上半身的控制權，後來參加殘障奧運會創下世界紀錄，返美後受邀演講、擔任體育節目主持人，並在腿部無知覺的情況下挑戰跳舞。艾倫從未停止渴望過正常人的生活，「我知道這不容易，但我相信我可以再次行走。」也鼓勵人們身處困境時，千萬別放棄希望。

根據《Women's Health》報導，艾倫11歲時失去意識。艾倫描述，無意識的自己身在黑暗中，但隱約能感受床邊的騷動，「我記得周遭人們恐慌、機器發出警告的聲音，也記得有人不停地說『維多利亞，妳可以的。』我當時很困惑，但沒多久又被拉回黑暗中。」

艾倫2年後甦醒，但全身不能動彈，甚至無法控制眼睛。當她聽見醫生告訴她的父母，自己將在植物人的生活中渡過餘生，並建議做好死亡的心理準備，她想著，「我不想死，我甚至沒有真正的生活機會。」

家人們沒有放棄艾倫，細心照顧她。隔年，艾倫的眼球終於能靈活轉動，身體每天逐漸進步，她也成功從發出聲音到能唸出單字、說出句子。這時，醫生確診艾倫罹患罕見的橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）和急性播散性腦脊髓炎（acute disseminated encephalomyelitis），告訴艾倫病情已對身體造成永久性損傷，腰部以下永遠癱瘓。

艾倫認為自己成功奪回上半身的掌控權，等於克服一半的困難，更重要的是她重新學會生活，下定決心要以行動來對抗輪椅。她藉著生病前最喜歡的游泳恢復力量，17歲時參加2012年的倫敦殘奧會，拿下100公尺自由式金牌，締造世界紀錄，並於50公尺、400公尺和100公尺接力賽獲得銀牌。

後來，她到處受邀演講，20歲時擔任體育節目主持人。這段期間，她從未停止再次行走的夢想，持續到癱瘓恢復中心訓練。她的腿部仍舊沒有知覺，但藉著前臂拐杖和腿部支撐，已能再次行走，並參加《與星共舞（Dancing With The Stars）》節目，和知名舞者搭擋跳舞，得了第五名。

艾倫表示，自己從未放棄希望，也知道不是每個人都能醒來，有機會努力爭取一回，所以她會繼續努力，並期待接下來的人生會如何發展。

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