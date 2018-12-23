引發海嘯和嚴重傷亡 印尼火山仍蠢蠢欲動

2018-12-23 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕印尼22日晚間發生海嘯，造成重大災情及傷亡，而喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山被認為是引發海嘯的罪魁禍首。有學者指出，這座火山過去10年一直列入火山爆發高風險觀察名單中，今年6月後一直都有噴發活動。

綜合媒體報導，喀拉喀托之子火山約在1928年出現，它從喀拉喀托火山的火山口噴發，由長年流出的岩漿堆積而成而成，僅形成90年、附近無人居住，這次噴發後的破壞力卻相當驚人。澳洲蒙納許大學（Monash University in Australia）的火山專家卡斯（Ray Cas）表示，喀拉喀托之子火山一直處於半連續噴發狀態，大約每隔兩、三年就會爆發一次。

卡斯表示，雖然這座火山的噴發規模大部分都很小，然而若後續引發海底山體滑坡或地震，就會造成像這次印尼發生的致命海嘯。另外，根據《法新社》報導，喀拉喀托之子火山從今年6月後就變得十分活躍，不時噴出高聳入雲的灰煙，10月時還有一艘船差點被「熔岩炸彈」擊中。

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