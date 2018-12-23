受困印尼海嘯災區6台籍旅客獲救 已送醫接受治療

2018-12-23 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼爪哇西部雷桑角（Tanjung Lesung）一帶，在昨晚（12月22日）遭逢海嘯侵襲，至今已造成至少222人死亡、843人受傷；事發當時正巧有6名台灣人在當地旅遊，事發後趕緊往山上躲避，其中有2人身受重傷，目前已被印尼當局接應下山，並送往醫院接受治療。

綜合媒體報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）在今天（12月23日）發聲明指出，巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘昨天晚間遭海嘯襲擊，造成嚴重死傷；而事發當時，國人吳敏琪與印尼華人夫婿李可盛，及其母親、2個小孩共6人前往萬丹省（Banten）一帶旅遊，途中遭遇海嘯襲擊，事發後有3名印尼籍親友趕赴山區救援，不料遇到第2波海嘯導致一同受困山區。

一行人在逃難時受傷，傷者包括大人及小孩，其中有2人傷勢較為嚴重；不過所幸這6名台灣人後來暫時棲身在當地山區的民宅，食物補給，飲用水及禦寒衣服都無虞，而2名重傷者也在當地診所包紮治療後，無生命危險。

之後在我國駐印尼代表處派員前往支援協調下，受困海嘯災區的一行9人，已由印尼的搜救人員接應下山，正送往醫院治療；一行人目前安全無虞，而駐印尼代表處官員及三輪慈善基金會台商正前往當地醫院，提供協助並處理後續事宜。

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