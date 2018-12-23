又見霸座！強國女入劇場不願對號入座 被迫為她延後開演

2018-12-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京喜劇院（原名東方劇院）22日下午演出知名以色列戲劇《冬季的葬禮》，不過當時1名女子不願意「對號入座」，堅持要坐在不屬於自己的位置，工作人員勸阻無效，只好報警處理。現場有其他觀眾錄製現場畫面上傳網路，引發網友熱議。

根據《澎湃新聞》報導，22日下午預定演出的《冬季的葬禮》，是以色列國寶級大師漢諾赫．列文（Hanoch Levin）的經典作品，吸引許多外國觀眾和知名人士前來觀賞。當天1名女觀眾明明劃的是後排的位置，卻硬要往前坐，工作人員請她不要「霸座」，然而她置之不理，雙方發生激烈口角。

後來工作人員只好請警察前來調解，該女子才離開不屬於自己的座位。整場表演為了她延後了10分鐘開場，引發現場觀眾強烈不滿，事後現場畫面還被其他觀眾上傳到網路，網友紛紛撻伐該女子「又是和解？劇場那麼多人浪費的時間、被影響的心情，誰來補償？」、「這種人就應該拘留」、「這種人也會喜歡看戲劇？她應該去看道德與法律」、「加入黑名單」。

有劇場管理者無奈表示，劇場管理條例非法律，有時佔位的觀眾經多次勸說仍不願離開，無論出動劇場工作人員、保全，還是報警調解，都會影響到現場演出，讓他們感到十分棘手。除了「霸座」現象，還有人在劇場偷拍、偷錄影，即便工作人員已經提醒、暗示，仍有偷拍觀眾置之不理、我行我素，影響其他觀眾觀看演出外，還侵犯了智慧財產權。

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