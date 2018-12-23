日本明仁天皇85大壽 逾8萬人湧皇居祝賀創紀錄

2018-12-23 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇今（23）日歡慶85歲生日，這是他任內的最後一次生日，超過8萬民眾湧入皇居道賀，為歷來祝壽人數最多的一次。

綜合外媒報導，明仁將在明年4月30日退位，他已在本月20日於皇宮舉行記者會發表生日感言，這預計是他退位前最後一次記者會。約20分鐘的記者會中，明仁多次聲音顫抖，向國民及相伴60年的皇后美智子表示感謝及慰問，並坦率表示「對於平成將作為沒有戰爭的時代迎來結束，我由衷感到放心」。

生日當天，明仁依慣例登上皇居陽台接受民眾的生日祝賀，皇太子德仁夫婦、文仁親王夫婦、真子公主與佳子公主也在旁陪伴。三度在陽台露面的明仁表示，希望每個人都有光明、美好的一年，他會為大家的健康和幸福祈禱。

日媒指出，皇居正門一大早就出現長長人龍，今日前往皇居「長和殿」前廣場表達祝賀的民眾高達8萬2850人，為明仁在位30年來最多人的一次。《共同社》稱，包括昭和天皇時代在內，這也是開放「一般參賀」後，歷來祝壽人數最多的一次。

明仁在1989年1月7日即位，預定明年4月30日退位。58歲的皇太子德仁將於5月1日即位。

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