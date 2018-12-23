剉咧等！港媒報導中國豬瘟疫情這張圖 網友發現很冒險...

2018-12-23 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，各國官方、媒體嚴陣以待，但有民眾發現，香港媒體在報導中國全境疫情分布圖，沒把台灣畫入中國國境內，畫面曝光後網友直呼，這媒體恐怕將「剉咧等」。

香港媒體《無綫新聞台》（TVB News）報導中國非洲豬瘟疫情，以中國地圖顯示，被畫成藍色區塊的省份為「非洲豬瘟疫區」，有黑龍江、籍林、遼寧、內蒙古、山西、陝西、青海、河南、江蘇、北京、上海、浙江、天津、福建、廣東、江西、胡南、重慶、貴州、雲南、四川、安徽。

《無綫新聞台》將「未出現疫情」區塊以咖啡色表示，有河北、山東、甘肅、寧夏、新疆、西藏、廣西與海南；但有網友發現，中國當局最在意地圖上「一點都不能少」，但媒體卻沒有把台灣列入中國省份，台灣與日本、南北韓等其他國家一樣在地圖上都繪製成象徵植被的綠色。

網友們看了這幅地圖，都覺得這家香港媒體恐怕逃不過中共官方究責，不少人留言指稱「台灣沒有顏色是表示？」、「看來忘了算進去」；也有網友認為，中國媒體稱疫情已獲控制純屬「官媒報導」，可信度不高；有網友則表示，新疆地區因宗教關係「不吃豬肉是對的」。

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