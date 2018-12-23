從梅根到蜜雪兒 細數2018年5大善心名流

2018-12-23 17:48

〔中央社〕來自白金漢宮、寶萊塢及霍格華茲魔法學校（Hogwarts）的5位名人，2018年善用自身名氣，凸顯從氣候變遷、女權到難民的全球挑戰，他們採取堅定立場為世界帶來正面影響力。

路透社整理過去一年5大善心名流如下：

●梅根馬克爾（Meghan Markle）

自從5月嫁入英國王室成為哈利王子的妻子後，這位美國女明星誓言為女權奮鬥照亮道路。梅根也曾被拍到身穿澳洲品牌Outland Denim「無奴役」方式生產的牛仔褲，掀起搶購熱潮。

她也和倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）公寓大樓大火倖存者合作，出版一本社區主導的食譜。

●艾瑪華森（Emma Watson）

因演出哈利波特（Harry Potter）系列電影中的妙麗而廣為人知，艾瑪華森利用今年推廣「#我也是」（#MeToo）運動，並捐贈100萬英鎊（約新台幣3895萬元）給反性侵基金。

艾瑪華森10月撰公開信，力挺終結從印度到愛爾蘭的墮胎法律限制。她也曾被拍到，配戴寮國炸彈碎片及未爆彈製成的耳環。

●阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）

在印度經歷農業危機，導致許多農夫陷入極度貧苦後，寶萊塢資深藝人阿米塔巴昌不惜花費超過4000萬盧比（約新台幣1760萬元）為他們還清貸款，他在印度的人氣因而更為鞏固。

●蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）

美國前第一夫人蜜雪兒近來在全球宣傳自傳，同時為女權及少女受教權發聲。在芝加哥藍領家庭長大的她期望，能夠幫助婦女在困難的政治和社會環境中尋找希望，掌握自己的命運。

●凱特布蘭琪（Cate Blanchett）

澳洲女星凱特布蘭琪也是聯合國難民署（UNHCR）親善大使，她為洛興雅（Rohingya）難民危機挺身而出，呼籲各國提供更多幫助，支持從緬甸逃往孟加拉的這群難民。曾贏得2座奧斯卡金像獎的她警告，保護洛興雅難民「刻不容緩」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/