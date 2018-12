撤軍敘利亞釀防長、特使離職？ 川普推文砲轟假新聞

2018-12-23 18:03

〔即時新聞/綜合報導〕外傳美國國防部長馬提斯(James Mattis)決定在2019年2月離職,總統特使麥格克(Brett McGurk)也跟進,原因都是不滿總統川普想從敘利亞撤軍。川普在推特上發表自己對敘利亞撤軍事件的立場,痛批這些都是假新聞。

川普在美國時間週六晚間6點前後連續在推特發出3篇推文,內容均與敘利亞撤軍、馬提斯有關。他首先指出:「我不認識的特使麥格克是2015年由前總統歐巴馬任命,他本來早該在今年2月離職,他剛剛宣布辭職了。愛出風頭的傢伙?假新聞正把這件小事搞大!」

Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月23日

接著川普又發推文聲稱:「除了你最喜歡的川普總統以外,如果其他任何人在敘利亞摧毀伊斯蘭國之後,宣布我們將把幸福健康的軍隊帶回家,那個人都會是美國最受歡迎的英雄。和我一起重擊假新聞媒體吧!真是瘋了!」

If anybody but your favorite President, Donald J. Trump, announced that, after decimating ISIS in Syria, we were going to bring our troops back home (happy & healthy), that person would be the most popular hero in America. With me, hit hard instead by the Fake News Media. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月23日

川普在末則推文中提到:「當歐巴馬總統把馬提斯掃地出門,我給了他第二次機會,有些人認為我不該這樣做,但我想這是我該做的,有趣的是,我也提供了他從未真正擁有的所有資源。盟友很重要,除了他們想佔美國便宜的時候。」

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月23日

