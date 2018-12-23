沒人敢吃？中國武漢路邊被丟棄大量過期豬肉包

2018-12-23 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國湖北省「楚天都市報」23日報導，武漢市江夏區金龍大街上，22日被丟棄重達4公噸的過期包子，其中包含豬肉餡料的包子，清潔工人耗費5個多小時才全數清運，初步懷疑是物流公司所為。

據報導，22日上午9時許，在武漢江夏區金龍大街烏龜山路段，出現長達10公尺、重4公噸的「包子陣」，且全部都是過期品，為防止有人撿走誤食，相關單位緊急調派6名清潔人員及2輛清潔車，將這些包子運到餐廚垃圾處理場，直至下午3時才完工。包裝袋上標明，這些包子多為豬肉、粉條內餡等。

另一方面，中國非洲豬瘟疫情持續擴大，繼鄰近澳門的廣東省珠海市發現疫情後，中國農業農村部22日晚間也接到動物疫病預防控制中心報告，指廣州市黃埔區一處飼養生豬6027頭的養殖場爆發疫情，共有30隻發病、9隻死亡。自8月3日中國遼寧瀋陽市確認首起非洲豬瘟病例以來，官方公布的病例已累積100例。

巧合的是，廣州市長溫國輝22日上午才赴動物疫病預防控制中心視察，了解動物疫病防控監督管理、重大動物疫病物資儲備、動物疫病檢驗檢測程序及標準，並於下午召開市政會議，研究抗疫行動，晚間隨即傳出疫情。

中國海關總署資料顯示，目前供應香港地區豬肉的養豬場中，有2座來自廣州，但都不在疫情爆發地點方圓3公里內的撲殺範圍內。

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