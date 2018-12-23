做賊喊抓賊！中駐加大使館：中國才是網路攻擊受害者

2018-12-23 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前外媒報導，美國司法部日前指控2名中國人民，在過去數年入侵多個國家，盜取知識產權和其他機密資訊。對此中國駐加使館發表聲明表示，上述皆為不實報導，並暗指美國的行為根本就是「做賊的喊抓賊」，中國才是網路攻擊的受害者。

中國駐加使館昨（22日）在其官網上發表聲明，暗指擁有「棱鏡計劃」、「方程式組織」和「Echelon」全球間諜網路的美國，長期對其他外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，現在居然指責中國對其進行網路攻擊和黑客行動，認為美國的說法非常滑稽，並稱美國的行為是典型的「賊喊捉賊」，中國才是網路攻擊的受害者。

另外，該聲明也對於日前美國指控中國對加拿大進行網路系統攻擊和間諜活動指責表示，中國從未對加拿大進行網路攻擊，並稱倘若加拿大網路遭攻擊，「發動者決不是中國，而是另有其人。」，暗指美國的意味濃厚。

該聲明稱，中國政府從沒有支持對加拿大網路攻擊的行動，並稱，「既然是沒有做過，因此更談不上要向加拿大承諾不再進行此類活動，1個人不可能承諾停止他所沒有做過的事。」，指責外媒上述報導為不實報導，嚴重誤導群眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/