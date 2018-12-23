印尼海嘯已釀168死745傷 倖存者：有2波海嘯

2018-12-23 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨（22日）晚間無預警掀起海嘯，目前死傷人數持續攀升，至少已有168人死亡、745人受傷，倖存者更透露共有2波海嘯。

據《BBC》報導，印尼災害對策機構表示，海嘯可能是因喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山爆發造成的山體滑坡所引起，海嘯還造成數百棟建築物受損。西爪哇省受歡迎的Tanjung Lesung海灘度假村，也是被襲擊的區域之一，當時完全沒有海嘯警報。

《BBC》駐印尼的記者漢斯吉（Rebecca Henschke）則透露，光是受災嚴重的楠榜省，可能就有上百名罹難者，印尼紅十字會已在災區投入救援。

挪威火山攝影師安德森（Oystein Lund Andersen），當時正好在西爪哇的海灘上拍攝火山爆發的情形，他指出在海嘯來襲之前，完全沒有任何徵兆，突然間有一波高浪就出現了，他不得不迅速逃離。

等到安德森跑到酒店內驚醒熟睡的妻兒時，他才發現剛剛只不過是第一波，更強大的第二波海嘯席捲而來，將道路旁的汽車捲走，幸好他當時已在酒店內。

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