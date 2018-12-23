快去紐約吃生蠔！本月已有2人吃到珍珠

2018-12-23 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕好幸運！美國紐約12月已有2名顧客在餐廳吃生蠔時，咬到硬物吐出來才赫然發現是珍珠，專家透露生蠔內含有珍珠的機率在1萬分之1左右。

據《紐約郵報》報導，66歲的安托什（Rick Antosh）12月5日到曼哈頓的Grand Central Oyster Bar用餐，吃到了一顆圓潤又有光澤的珍珠。珠寶商透過照片初步估價為4000美元（約新台幣12萬元），不過在親眼看到後價格降為400美元（約新台幣1.2萬元），因為珍珠比想像中的還要小。

接著，29歲的美甲沙龍店主普拉斯基（Kristin Pulaski），在布魯克林的生蠔餐廳Maison Premiere吃到一個像螺絲的東西，跟豌豆差不多大小但是很硬，她吐出來一看才發現是又圓又白的珍珠。

可惜的是，普拉斯基的珍珠有凹凸不平的地方，而且光澤也比不上安托什的，最後估價在200美元（約新台幣6000元）左右。普拉斯基說，她可能會留著這顆珍珠，也有可能會交給珠寶商設計成飾品。

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