中美貿易戰重擊中國！傳500萬家公司倒閉、千萬人失業

2018-12-23 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰雖休兵，但對中國似乎已經造成極大傷害。據日媒整理報導指出，中美貿易戰已讓超過500萬間中國企業倒閉，且造成1千萬名失業人口。除此之外，人力市場也出現緊縮，徵才啟事也少了200萬件，失業人數急遽攀升，這顯示中國的人力市場與國內經濟陷入非常嚴峻的局面。

中美貿易戰造成生產據點外移 失業恐達1千萬人

據日媒《NEWSポストセブン》報導，中國農業農村部發表報告指出，至12月初中國已經有約740萬名農民工從城市回鄉，雖然農業農村部宣稱這些人是要回鄉創業，但事實上就是失業。

報導指出，中國農民工數目比去年多出1.7%，增加了約286.52萬人，此數字可窺見中國景氣降溫的嚴重程度。除此之外，中國於2018年，農民工之外還有200萬失業人口，表示總計可能有1千萬人待業中。

港媒《經濟日報》的社論則指出，中美貿易戰讓中國失業人數高速攀升，且外國與中國企業都紛紛將生產據點移出中國，讓中國國內的人力需求迅速下滑。除此之外，中國當局對市場過度干預，以及近來「國進民退」的風聲（提振國營經濟、私營企業退場），都與失業人數攀升有很大的關係。

202萬則徵才廣告消失 504萬家企業倒閉

中媒《財新網》於11月28日於微博曾發表《就業寒冬來臨，202萬條招聘廣告消失了》一文，表示今年4月到9月之間，中國過去的徵才廣告數量從285萬縮減到83萬條，消失了202萬條徵才廣告，這代表中國企業的徵才需求正在急遽下跌。而在消失的202萬條廣告中，有65.6%是來自500人以下的中小企業。

而《網易新聞》於10月22日也發表刊出題為《今年上半年國內504萬家企業倒閉，失業人數超過200萬》的報導，上半年還有453家上市公司董事長辭職或被炒。

而這2篇報導由於冒犯當局，發文後幾小時內就被刪除，即使中國政府面臨失業人數急遽攀升的危機，依然加強言論管控。

大數據指出人力市場緊縮 阿里巴巴、華為都傳裁員計畫

中國就業研究所與人力網站「智聯招聘」合作，於10月23日聯合發布了2018年第三季度《中國就業市場景氣報告》，此報告基於智聯招聘大數據的分析與預測，指出今年7到9月的求職申請者人數與4到6月份相比，減少了24.37%，企業方的招聘人數也縮小了20.79%。另外，7到9月間IT相關企業的錄取人數比去年同期減少了51%。

除此之外，10月份時中國最大電商阿里巴巴傳出裁員計畫，手機大廠華為也計畫減招人力，雖然各公司均全面否認，但報導認為，這顯示中國的人力市場與國內經濟陷入非常嚴峻的局面，中國就業凜冬將至。

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