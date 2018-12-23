專人24小時守護 世上唯一白化紅毛猩猩野放印尼雨林

2018-12-23 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年在印尼婆羅洲所發現的白化紅毛猩猩，在經歷動保人員細心的照料下，準備重返婆羅洲雨林，未來野放後將有專人24小時守護。

綜合外媒報導，2017年4月，在印尼一處偏遠的村莊中發現一隻白化紅毛猩猩，牠被關在籠子中，全身汙垢、反應遲鈍，其白化皮膚還被陽光曬傷，婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會（Alneutan Ovidutan Survival Foundation）將其救出，檢查後發現，這隻猩猩雌性，年約5月，他們把她取名阿爾芭（Alba），意即「白色」，她是目前世上唯一一隻已知的白化紅毛猩猩。

在經歷一年半多的照料，阿爾芭逐漸恢復活力，印尼政府決定將其野放，回歸雨林，但由於野外環境凶險，除了野生動物外，更有虎視眈眈的盜獵者，為了保障阿爾芭安全，將由當地原住民24小時輪流監護阿爾芭。

婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會負責人透露，如果阿爾芭無法適應野外生活，屆時會將她帶去一處受到特殊保護的人工島生活。

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