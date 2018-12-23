聽太太的話檢查彩券 他嚇傻：中了26億元

2018-12-23 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕真的要聽太太的話！英國男子克拉克（Andrew Clark）習慣買彩券之後就丟在車裡，累積好幾個星期都沒對獎，直到太太費爾赫斯特（Trisha Fairhurst）勸他去對個獎號，克拉克這才發現自己爽中8600萬美元（約新台幣26.5億元）。

據《福斯新聞》報導，克拉克透露，妻子得知累積鉅額獎金的「歐洲百萬（EuroMillions）」得主一直沒有現身，就多次勸他去翻翻彩券；連姪女也從新聞上看到得主未出面領獎的消息，跑來加入一起勸說的行列。

於是克拉克選了一個晚上，把綁成一捆的彩券從車裡拿了出來，按照日期的先後依序檢查，赫然發現自己真的中了「歐洲百萬」大獎，抱回8600萬美元。克拉克說，這根本就是超神奇的耶誕故事，他差點就和高額獎金擦身而過。

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