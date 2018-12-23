俄羅斯人群起「懷念蘇聯」 學者分析：對現狀感到失望

2018-12-23 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）每年年末都會針對「是否對蘇聯解體感到遺憾」進行民調，而今年民調結果出爐，有66%受訪者感到遺憾，達到14年來新高，對蘇聯解體不遺憾的受訪者則是僅有25%。

而學者分析，造成「懷念蘇聯」現象的主因，在於對普廷（Vladimir Putin）統治下的俄羅斯現狀感到失望，以及無處不在的帝國心態。

根據《美國之音》報導，「列瓦達中心」民調結果顯示，幾乎所有年齡層的俄羅斯人都在「懷念蘇聯」，55歲以上的俄羅斯人則是最懷念蘇聯，而那些在蘇聯解體後出生、根本沒經歷過蘇聯時期的年輕人，最近兩年來「懷念蘇聯」的情緒也在迅速增長。民調顯示，今年有有66%受訪者對蘇聯解體感到遺憾，比去年成長了8%，達到2004年以來的最高點，過去最高點則是2000年，當時有75%的人對蘇聯解體感到遺憾。

「列瓦達中心」指出，針對為何懷念蘇聯，有52%的民眾認為，蘇聯解體導致統一的經濟體系遭到破壞；36%的人認為蘇聯解體讓人們失去了屬於超級大國國民的感覺；還有24%的人認為，蘇聯解體中斷了親朋好友之間聯繫。

針對人們懷念蘇聯的想法，就有俄羅斯社會學者強調，人們總是錯誤地以為「蘇聯時代經濟強大和生活富足」，加上對歷史的無知導致年輕人對蘇聯懷有「浪漫想法」，另外也有作家分析民調，指出若是人們對未來有信心時，懷念蘇聯的情緒就會立刻降低，這在2007年、2010至2012年期間都發生過。

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