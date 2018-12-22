孟加拉穆斯林強暴女高中生 法院以文化不同判無罪

2018-12-22 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕位於法國的一名孟加拉難民2015性侵一名少女，法國法院近日因文化不同為由，宣判男子無罪。

根據《WND》報導，法國一名18歲的孟加拉難民，曾於2015年犯下兩起性侵案件，在第一起事件，他與16歲的受害者，同樣就讀法國聖洛（Saint-Lô）的一所高中，某日，他性侵這名少女，不只親吻她更觸碰她的下體，少女趕緊離開房間，並向師長報告。少年遭捕，遭判緩刑2年。而女子因受到打擊試圖自殺，病住院一周。

男子雖因性侵遭判緩刑2年，但4個月後，他又因性侵罪遭警方逮捕。這次，法國法院卻宣判他無罪，理由是孟加拉與法國之間，有不同的文化規範。一名專門調查孟加拉難民對此表示，在穆斯林占多數的孟加拉國的男性文化中，「女性被降級為性對象。」

聖戰觀察總監羅伯特史賓賽（Robert Spencer）表示，難民的文化規範確實不同，曾有強姦犯引用可蘭經說：「異教徒女性可以合法地被用於性行為。」但是他也反問：「那麼為甚麼法國就不能執行自己的文化規範？」

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