日本可口可樂27年首次漲價 這些商品先漲6至10％

2018-12-22 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本最大飲料製造商「Coca-Cola Bottlers Japan」透露，計畫在2019年起多款飲料漲價，包括塑膠瓶裝可樂、茶類及果汁等軟性飲料，成為日本可口可樂公司27年來首次調漲售價。

據《朝日新聞》報導，可口可樂說，運輸費用和原料成本高漲，公司無法自行吸收，才會打算酌情漲價，加價項目包括1.5公升和2公升裝的塑膠瓶裝可口可樂、運動飲料Aquarius及綾鷹茶等飲品，建議零售價將漲6％至10％，最快於明年4月1日起生效。現在可口可樂1.5公升裝的售價為320日幣（約新台幣88元），未來將會介於340至352日幣（約新台幣98元）之間。

報導指出，目前被列入調漲項目的商品，主要為中小容量，不過，未來大容量的飲料商品也有可能成為漲價對象，公司內部仍在研議中。

據了解，日本可口可樂公司的銷售額，在全球可樂生產商中排名第3，但2017年的營利僅4％，因此才不堪負荷，打算把成本轉嫁給消費者。

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