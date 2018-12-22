翹課立刻響警報！中國推「智慧制服」掌握學生行蹤

2018-12-22 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國利用密布的影像監視系統在全國建立了「天網」，最近中國的中小學也開始實施類似的措施，嘗試在學生的制服內加裝晶片，徹底掌握學生行蹤，引起隱私權與資安的疑慮。

「智慧制服」定位行蹤 學生翹課、逃學立刻發警報

綜合媒體報導，中國貴州省、廣西省最近在地方中小學試辦「智慧制服」，讓中小學生穿上內嵌不用電、可以水洗的RFID晶片的制服，因為制服內的晶片，學校能掌握學生每天上課是否有遲到、翹課的情況，只要學生擅自離開校區，晶片就會發出訊號通知校方。

為了防止制服被非本人穿上，「智慧制服」還結合了人臉辨識系統，制服所記錄的所有活動資訊，也都會被上傳到晶片製造商貴州冠宇科技的雲端伺服器，老師、家長皆可掌握學生資訊。

除了課堂表現之外，「智慧制服」的後續升級、改版，還可能讓學生透過制服內的晶片完成校內的花費，把校園變成沒有現金存在的地方，學生父母更可以透過晶片系統後台，完全掌握學生在校內的花費、設定花費額度，希望能杜絕學生過度消費與校園金錢霸凌的問題。

監控學生隱私 引發資安疑慮

這項由貴州冠宇科技提供技術進行的「智慧制服」實驗從11月開始，在貴州省與廣西省共有大約10所學校參與，而使用晶片徹底管理中小學生在校的生活，也引發不少關於隱私權與資安的疑慮。

就連中國官媒《環球時報》也質疑，校方連學生在校外的行蹤都能掌握，是不是過度延伸了學校的管教權力。對此其中1所參與實驗的學校校長表示，在一般的情況下，學校不會主動追蹤在校外的學生，除非學生翹課、逃學，才會透過晶片定位確定學生的位置。

其他還有不少家長質疑，技術提供的貴州冠宇科技將持有所有參與實驗學童的晶片數據，龐大的數據是否會面臨資安問題，被科技公司拿去做其他用途。

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