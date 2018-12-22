男跳水自殺逼前女友復合 原來水深只到膝蓋...

2018-12-22 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡有男子為挽回前女友，在臉書發布割腕照片，還說要跳大水溝自殺，嚇得前女友立即報警，還出動多名人力搶救男子。到了現場才發現，水深僅到膝蓋，男子也只是失溫而已，讓眾人白忙一場。最後當地警方將男子依企圖自殺罪逮捕。

據《新明日報》報導，新加坡1名40多歲的馬來西亞籍男子想和前女友復和，竟起了歪念，想用苦肉計。男子先在臉書上傳自己的割腕照，吸引前女友注意，並在電話中向前女友抱怨生活壓力，隨後便揚言要跳下水溝，中斷通話。

女子到現場後，看見水面上只剩下鞋子，嚇得女子立即報警。不少警消人員趕往現場搶救男子，搜尋近2小時。最後搜救人員找到男子，但男子並無外傷，意識清醒，只是因為泡在水中，出現失溫情況。

據報導，事發時並無下雨，水溝的水深僅到成年人膝蓋，不太可能造成生命危險。目擊民眾表示，男子跳下後，可能是躲在下水道內故意嚇女友，實在是胡鬧。鬧自殺的男子事後因涉犯企圖自殺罪，被警方法辦。

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