抗議中國拘押維吾爾族 印尼穆斯林怒燒習近平人形紙板

2018-12-22 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼數百名穆斯林民眾，21日到中國駐雅加達大使館外舉牌示威，抗議中國當局鎮壓維吾爾族及其他信仰伊斯蘭教的少數民族，要求中國停止大規模的「再教育營」拘留行動。

綜合外媒報導，中國被爆出在新疆設立「再教育營」，關押大量維吾爾族人進行政治洗腦後，相關爭議層出不窮，數百名印尼人21日身穿白袍，在中國駐雅加達大使館外揮舞印著「穆斯林團結起來，釋放維吾爾人」的旗幟，憤怒焚燒貼有中國國家主席習近平圖像的人形紙板，高喊「真主至大」等口號。印尼當局派出數百名警察維持秩序，雙方至活動結束為止未發生衝突，也無人被逮捕。

一名抗議者說，聯合國和伊斯蘭合作組織（OIC）都應該為此事發聲，他強調，「穆斯林必須堅持反對中國政府的作為」。印尼當地的反對派團體則批評，總統佐科威（Joko Widodo）沒有為中國維吾爾族出力，提供足夠的支持和幫助。

報導指出，印尼外交部長已在17日召見中國駐印尼大使蕭千，表達來自印尼各方對新疆維吾爾族人狀況的擔憂，同時呼籲中方尊重宗教自由；蕭千則堅稱，中國致力於保護人權，也願意提供新疆局勢的情報。

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