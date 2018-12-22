和17歲養子上床不倫戀 美國女社工判刑6年

2018-12-22 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名從事社工工作的女子在先前處理一件個案時，收養了個案中的男孩。兩人相處下來竟發展出男女之間的情愫，更發生了關係，並且在今年5月被發現，並且被逮捕。日前這名養子還向法官求情，希望能放過他們這段「禁忌之戀」。

綜合外媒報導，住在佛羅里達州26歲的女社工梅耶斯（Lauren Myres），她在先前處理一件輔導案時，認識了今年17歲的當事男孩，並且成為他的監護人，之後更直接收養男孩，成為義理母子。但是在今年5月，梅耶斯被舉報與養子有不倫關係，警方也開始調查，梅耶斯和養子也都坦承他們在被舉報的過去2個月發生過多次性關係，最後梅耶斯被警方以涉及性侵未成年者將其逮捕。

該案在本週四宣判梅耶斯6年有期徒刑，並將其登記在「性侵犯調查對象」，長達4年時間，這段期間還要接受相關諮詢。同時法官也禁止梅耶斯繼續接觸養子以及其他未成年。儘管如此，養子仍不斷向法官求情，強調自己不是受害者，他與梅耶斯兩人是真心相愛，懇求大家能夠放過這段戀情。

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