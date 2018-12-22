前紐約州長遭情婦爆料：把我「塞行李箱」回豪宅幽會15次

2018-12-22 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國前紐約州長史必哲（Eliot Spitzer）在2016年，被俄羅斯籍情婦薩卡洛娃（Svetlana Travis Zakharova）指控虐待勒頸，結果女方卻遭反控盜竊，被判入獄90天。近日薩卡洛娃出獄後，向媒體大肆爆料她和史必哲的情史，指稱史必哲曾將她塞進行李箱，運到他與妻子共住的紐約豪宅偷情，次數高達15次。

據《福斯新聞》報導，28歲的薩卡洛娃和史必哲是在2010年結識，當時她剛和前夫離婚，隻身來到紐約從事應召小姐工作，由於面貌姣好又善於社交，使她成為一晚要價5000美金（約新台幣16萬元）的「高級女郎」。在工作過程中，她認識了顧客史必哲，而史必哲第一次支付的嫖金是「一疊厚厚的20元紙幣」。

報導指出，雖然現年59歲的史必哲已婚且育有3子，仍持續召妓，還被媒體揭露他每年至少花費1.5萬美金買春。薩卡洛娃憶述，初識史必哲時，對方相當關心自己，雙方見面次數也愈來愈多，事後她才知道，史必哲除了妻子和自己外，還有其他「女朋友」。

薩卡洛娃更坦言，史必哲趁妻子不在家時，會把她塞進黑色行李箱內，偷偷帶回和妻子同住的豪宅共處。在私下交往一段時間後，2人關係轉差，2016年2月，薩卡洛娃因拒絕史必哲的性要求，遭對方虐打和勒頸，更被大吼：「我給妳錢是為了什麼？」

據了解，事後薩卡洛娃報警，結果卻被反控敲詐和盜竊，入獄90日，而她出獄後隨即和律師商討，應如何向史必哲追究法律責任，並要求聯邦檢察部門重啟調查。另外，她也計劃將個人經歷出書及拍攝電影作品。

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