美捷運站加裝防尿盾牌 網友：裝廁所不是更好

2018-12-22 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國網友發現，位於芝加哥捷運站的角落出現1種突起的三角形金屬「防尿盾」（Pee shields），在論壇《Reddit》引發討論。芝加哥捷運局（CTA）表示，的確是為了防止旅客亂大小便才設置，已在部分捷運站實施多年。不過外界認為，在捷運站增設廁所效果會比較好。

綜合外媒報導，芝加哥捷運站內的防尿盾引起網友熱烈討論，芝加哥捷運局發言人發言人費拉達茲（Irene Ferradaz）指出，這種向外凸起的造型會讓尿液反彈到路人身上，防止路人隨地小便，網友形容是「在水龍頭下放湯匙的原理」。防尿盾在2012年時便已開始實施，但屬於試點項目，只設置在市內的7個捷運站中。

外界質疑，為何不在車站或列車內設置廁所，從根本解決問題。費拉達茲回應，僅有少數的美國舊式運輸系統會提供廁所，許多乘客都是短時間搭乘，加上捷運站都在商業區，與公共建築相鄰，乘客可以到那些地方上廁所。

也有網友提問，在2017年被選為最臭車站的「藍線奧黑爾站」為何沒裝設類似設備，而且只在7個捷運站中實施，但費拉達茲沒有對這些問題做出回應。

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