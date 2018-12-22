新式殖民化！俄專家：中國已掌控非洲

2018-12-22 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕作為全球第二大經濟體，中國正在積極地對外擴張，俄國專家近日指出，由於非洲具有大量自然資源，中國正在試圖將非洲「殖民化」，按照自己的方式掌控非洲的經濟、政治。

自由亞洲電台報導，俄國著名的中國問題專家、俄國國立研究大學高等經濟學院（HSE）亞洲學院主任馬斯洛夫（Alexey Maslov）21日發表文章稱，在國力不斷增長的背景下，中國將眼光放在遙遠的非洲，由於非洲國家大都經濟脆弱、政權腐敗。使得北京在這塊黑色大陸上「如魚得水」。

文章稱，中國提供大量武器給許多非洲國家的獨裁政權，由於無錢償還軍火費用，許多國家落入北京的「債務陷阱」，使得北京對這些國家的軍隊擁有重要影響力。同時，中國也開始積極將歐洲人和美國人「擠出」非洲。

分析指出，如今，安哥拉、奈及利亞、蘇丹成為中國最重要的石油供應國，幾乎所有的中國家具業，從賴比瑞亞、喀麥隆、莫三比克、納米比亞獲得木材，加上中國40%的銅進口來自尚比亞，相關案例都證實，北京在非洲「已經獲得了巨大的成功」。

文章總結指出，2017年，中國在非洲國家吉布提成立解放軍的第一個海外軍事基地，這只是剛剛開始，中國的軍事設施還可能擴展到納米比亞、奈及利亞和其它西非的國家，將影響力擴張至大西洋，「掌控非洲，使得中國不僅在經濟上，而且在軍事上成為全球性的存在」。

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