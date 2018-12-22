《小鬼當家》真實上演！ 26歲持槍歹徒敗給9歲女童

2018-12-22 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕經典電影《小鬼當家》，講述小孩在家中獨自對抗歹徒的故事，沒想到如今真實上演！美國阿拉巴馬州一處民宅，日前遭26歲的持槍男子闖入，9歲女童和10歲哥哥躲在浴室，小女孩趁機會打電話報警，成功讓歹徒落網。

據《ABC》報導，女童奧奈達（Onayda）當時告訴911接聽員，「一名黑人男子闖入我們的房子，他穿著黑色襯衫」，希望趕快派出警察來幫忙。

接聽員通報警網後，沒多久就告知小女孩警察已在外面，女童則說家裡的狗狗正在對歹徒吠叫，接聽員便指示女童和哥哥埃里克（Erik）躺在浴缸內或浴室地板上，千萬不要打開門。

現場員警從前門進去後，26歲的嫌犯麥基（Christopher Rian McGhee）慌不擇路地從臥室窗戶跳出去，結果撞到房子下面的障礙物因而被捕。警察在浴室找到2名小孩後，接聽員在電話那頭還能聽到小女孩啜泣著道謝。

據警方表示，麥基當天上午已闖入另一間民宅偷東西，目前已因搶劫與入室行竊等罪行被起訴，當地警察局則在最近買了耶誕禮物送給奧奈達和埃里克。

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