白宮高官離職率達65％ 川普政權創紀錄

2018-12-22 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）日前宣布辭職，震驚各界，有外媒報導，據美國智庫統計，川普政府的白宮高官離職率高達65％，是歷屆政府最高，這也凸顯出當今美國政府的不穩定情勢。

日經新聞報導，美國權威智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）近期的報告指出，2017年1月川普上台以來，宣布辭職的內閣官僚多達28人。

其中，有16人辭職的原因是政權內部的對立和內鬥，6人因醜聞辭職，另外6人則是個人原因和主動辭職。報告還稱，川普的特點是，就算當初很中意某人，但一旦翻臉，就不認人而立刻拋棄部下。

報告也提到，一度權傾一時的前白宮首席策士班農（Steve Bannon），本來在移民和貿易議題上對川普擁有巨大影響力，卻因時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）厭惡其言行而被逐出白宮。但是，凱利之後也因和川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）存在對立而黯然辭職。

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