劉強東律師爆女方全程超主動 「一切自願」卻突索要錢財

2018-12-22 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州檢方因性侵罪證不足，今天正式宣布不起訴中國京東集團創辦人劉強東。劉強東的律師隨後也發聲明釐清全案細節，更揭露當天聚餐後，是女方主動在車內與劉親熱，在公寓內發生的一切也都是雙方自願。

中國《澎湃新聞》報導，劉強東的律師布里斯柏（Jill Brisbois）發布聲明表示，當天聚會前，劉強東根本不認識女方。聚會期間女方曾主動向劉敬酒，還主動給自己倒酒，且劉強東並未喝醉，也無任何跡象表明女方喝醉。

聲明中指出，晚餐後有人提議續攤，到其中一人租下的房子繼續聚會，女方主動表示想參加，並與劉強東和其2名助理共乘一車前往，助理目睹女方在車上主動與劉親熱。之後女方主動建議去自己的住處而非參加聚會，到公寓後所發生的一切都是自願的，鄰居也曾看到2人挽手走在一起，看上去都很高興，並未有被脅迫之意。

聲明表示，女方曾因為警方的調查，找到劉強東並向他道歉，沒想到情勢突然轉變，女方在幾次聯絡中反覆索要錢財，並威脅若不滿足她的要求，就要公開所有事情並控告劉強東。

報導提及，布里斯柏稱劉強東拒絕與女方談判，因為雙方之間的事情完全是自願，所以劉強東過去及未來都不會答應女方要錢和解的要求，在此之前網路上所有有關給錢私了的消息都是謠言。

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