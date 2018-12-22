挑釁？西班牙內閣會議改到加泰首府 獨派示威爆衝突

2018-12-22 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙政府為了緩和與加泰隆尼亞的緊張關係，特地將21日的內閣會議改至加泰首府巴塞隆納舉行，但時間點恰逢加泰獨立失敗、議會被迫改選的一週年，敏感時機被獨派視為挑釁，雙方再次爆發衝突。

綜合媒體報導，西班牙政府每週例行的內閣會議，通常在首都馬德里舉行，但總理桑傑士（Pedro Sánchez）決定21日改至巴塞隆納召開，然而此舉被獨派示威者視為挑釁，原本和平的遊行活動，突然演變成暴力衝突事件。

報導表示，抗議者向警方投擲石塊，或舉起金屬欄猛砸，試圖衝破警方封鎖，進入數百公尺外的內閣會議召開處；一排排鎮暴警察則用警棍痛打示威者。據當地政府表示，這起衝突活動共造成62人受傷，其中35名為警察，另有13人被捕。

報導提及，加泰隆尼亞於去年10月舉行獨立公投，卻遭西班牙當局遏止，時隔一年多，分裂問題仍未被解決。加泰隆尼亞激進獨派團體「保衛共和國委員會」即在推特上寫道，「12月21日，我們將不受統治。」

報導指出，桑傑士和現任加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）20日晚間在巴塞隆納會面後，承諾會進行「有效的對話」，試圖解決加泰隆尼亞在西班牙境內的地位問題；在21日的內閣會議上，西班牙政府原定通過將最低工資提高22%的提案，並宣布投資加泰的基礎設施。

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