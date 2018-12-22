加拿大首度強烈措辭聲明 傳召中國大使要求立即放人

2018-12-22 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天發表強烈措辭的聲明，首度要求中國迅速釋放被拘捕的3名加拿大人，且有加拿大高層透露，政府傳召中國大使，重申要求放人。

綜合媒體報導，方慧蘭發表聲明指出，中國「任意拘留」3名加拿大人，要求中國「迅速釋放」他們，加拿大正在履行與美國簽訂的引渡條約，並表示正在對華為財務長孟晚舟進行公正透明的法律訴訟。方慧蘭說，「加拿大是一個法治國家，法治是所有自由社會的基礎，我們將捍衛並堅持這一原則。加拿大不會妥協，也不會將法治和正當程序政治化。」

《華盛頓郵報》報導引述一名加拿大政府的高層表示，中國駐加拿大大使21日被加國政府傳召，加國重申要求釋放的消息。由於缺乏公開討論的授權，該官員不願透露姓名。

除了加拿大要求中國放人之外，美國、英國和歐盟也發表聲明支持加拿大。美國國務院發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）也重申，加拿大正在履行其引渡條約承諾。英國外交大臣亨特（Jeremy Hunt）在一份聲明中表示，英國有信心，加拿大正就孟晚舟案進行公平透明法律程序，尊重與美國簽訂引渡條約的國際法律承諾。歐盟表示，支持加拿大努力爭取被捕3名加國人獲釋。

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