恐怖...亞馬遜虛擬助手Alexa 告訴用戶「殺死你的養父母」

2018-12-22 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕就像蘋果手機有人工智慧助理軟體Siri一樣，全球電商龍頭亞馬遜的Echo音響也有虛擬助手Alexa，可以告知用戶今天的天氣狀況、點外賣等等，也就是處理一些基本的語音命令並對話，但令人不寒而慄地是，Alexa在一次聊天中竟告訴用戶「殺死你的養父母」。

據《路透》報導，市場研究公司估計，美國大約有3分之2的智慧音響用戶（約4300萬人）使用了亞馬遜的Echo，而亞馬遜希望透過Alexa更好地處理客戶的需求，無論是家庭安全、購物還是聊天陪伴。

為了實現這一目標，亞馬遜於2016年推出了Alexa獎，吸引電腦科學與軟體專業的學生提高Alexa的會話技巧。學生團隊會幫Alexa打造不同的聊天AI，Alexa也被允許和用戶進行更複雜的聊天。

亞馬遜客戶一旦向Echo說「讓我們聊天吧」，Alexa就會告知用戶將會有不同的聊天AI接管，並解除語音助手平時的約束。然而，Alexa所套用的聊天機器人正在失控，除了會大聊性行為之外，還叫1位用戶殺害養父母。亞馬遜事後調查發現，當時聊天AI引用了一篇來自Reddit的新聞評論。

事實上，和Alexa聊天還有可能帶來隱私問題，所有對話都會被記錄下來，這些訊息可能會被駭客、執法部門所利用。亞馬遜日前就承認，有位德國的客戶在和Alexa聊天時，意外聽到另一位用戶的對話錄音。

知情人士更透露，今年7月時，有一個由學生所設計的Alexa聊天AI，遭到中國駭客的攻擊，進而破解聊天紀錄。亞馬遜當時立刻禁用該款AI，並承認此次資料外洩的問題。不過，亞馬遜拒絕評論Alexa具體發生哪些錯誤，僅強調公司正在努力保護客戶的個資。

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