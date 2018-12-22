獲不起訴後首度道歉！ 劉強東：對不起妻子「奶茶妹」

2018-12-22 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州檢方因為性侵證據不足，今天決定不起訴中國京東創辦人劉強東，讓劉強東的性侵案告一段落。消息傳出後，劉強東首度PO文道歉，指事發當天他的行為帶給家庭、特別是妻子「奶茶妹」章澤天巨大傷害，他表示感到自責和後悔。

劉強東今天清晨在微博上表示，過去幾個月，他的案件引起廣泛關注，但他為了不干擾司法公正，讓美國警方和檢方獨立調查，無法為自己辯護，也沒有對網路社交平台和媒體上的相關言論與報導做出任何回應，給關心他的朋友們帶來了不少困擾，在此先說聲抱歉。

劉強東指出，事發當天他的行為都造成家庭、特別是妻子造成了巨大的傷害，為此感到十分的自責和後悔，已經第一時間向妻子坦承了事實，希望可以接受他最誠懇的道歉，他一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

在這段煎熬的日子裡，他特別感謝京東的每一位同事，每天都頂著輿論壓力工作，懇請大家不要由於他的事情再去苛責、議論京東的同事。劉強東說，現在他唯一能夠為京東做的就是更加努力的投入到工作當中，一起讓公司發展的更好，讓京東過上更好的生活。

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