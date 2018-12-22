又傳中國富商死訊！Sunshine集團創辦人在美墜機身亡

2018-12-22 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間20日，亞特蘭大市發生一起墜機事件，在美國孟菲斯相當知名的中國商人陳瑋等4人罹難，陳瑋旗下子公司總裁證實其已死亡，機上還有其他員工。

綜合外媒報導，陳瑋駕駛自己的小型公務機，計畫於20日返回孟菲斯，20日中午12時左右，墜毀在英國公園。陳瑋遇難的消息在孟菲斯市引發震驚，因他生前在此地有高知名度。其他3名罹難者為陳瑋公司的高級管理人員，分別是John Chen，Bruce Pelynio和Danielle Mitchell。

陳瑋為中國湖南長沙人，1995年留學美國，1998年工商管理碩士畢業後，在孟菲斯創建商翔實業（Sunshine Enterprise），主要業務集中在北美批發與分銷來自中國的建築和工業設備，旗下有多家分公司，陳瑋也是孟菲斯大都會銀行的董事。據Sunshine網站介紹，該公司僱用數百名員工，在中國也有多家製造廠。

陳瑋於2006年開始學習開駕駛，隔年取得飛行駕駛執照，具有儀器駕駛及雙引擎飛行資格。2011年5月22日，他駕駛單引擎輕型飛機從美國孟菲斯出發，展開環球飛行，歷時69天停了40個城市，行程4萬公里回到孟菲斯，是中國自架飛機環球飛行的首例。

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