盜墓挖到「千年雞湯鼎」 賊驚嘆：像現做一樣！

2018-12-22 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西聞喜縣警方最近破獲一起多年前的盜墓案，盜墓者發現春秋時代末期的4口鎛鐘和1個鼎，距今至少2200年。據盜墓者描述，當初挖出鼎時，意外發現鼎內有清澈的雞湯，像是現做一樣，但過幾秒鐘後，雞湯迅速變成黑色且發臭。

《澎湃新聞》報導，盜墓者在聞喜邱家莊村土塔附近，發現東周（西元前770年-前256年）時期的墓穴。李姓盜墓者回憶，盜墓當晚，他們一夥人共盜挖2個墓穴，有1個非常重且異味極大的青銅鼎，用手電筒一照，發現鼎身有水，費勁力氣將鼎蓋打開，眼前的一幕讓他們終身難忘，鼎內呈現一鍋清澈的雞湯，裡面的雞塊像是剛在鍋裡燉好的，但過了幾秒鐘後，雞湯迅速變成了黑色，一股惡臭隨之撲鼻而來。

李姓盜墓者指出，了解鼎是古人盛放食物所用，但經過幾千年還能保持這個狀態，確實是第一次見，正因為如此，這個鼎給自己留下了深刻的印象，此次盜墓已過去4年，但回憶起來如在昨日，當時這鍋「雞湯」當時看著就像前幾天熬的。

盜墓者儘管對「千年雞湯」感到神奇，但事後仍以人民幣36萬元（約新台幣160萬元）賣出，而中國當局最近也破獲這起盜墓案，順利將古文物送回原地。該鼎距今至少2200年，外觀為圓口、帶蓋、三足、兩耳，直徑約30公分，高約30公分，鼎蓋和鼎身都有精致的龍紋工藝。

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