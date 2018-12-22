曾發聲力挺台灣 參議員柯頓列美國防部長熱門人選

2018-12-22 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）日前宣布辭職，為國際情勢投下震撼彈，繼任者也備受外界重視，外媒報導，曾任美國陸軍副參謀長的基恩（Jack Keane）以及參議員柯頓（Tom Cotton）都在可能的名單中。

《福斯新聞》報導，美國國防部長馬提斯（James Mattis）指出，總統川普有權找一位觀點更一致的國防部長，消息人士透露，目前可能的人選名單分別是曾任美國陸軍副參謀長的基恩（Jack Keane）以及參議員柯頓（Tom Cotton），但兩人都反對從敘利亞撤軍。

報導指出，基恩近來曾表示自己不打算再度投入公共事務，他在國際事務上採鷹派立場，不贊同川普從敘利亞撤軍，以及削減國防預算的計畫。柯頓也屬鷹派，認為川普應重新考慮敘利亞撤軍決策。

綜合外媒報導，柯頓對俄羅斯、中國採取強硬態度，此外柯頓相當支持台灣，在薩爾瓦多與我國斷交時，他曾發聲明表示，中國必須知道，每當一個國家斷絕與台灣關係時，只會強化美國與台灣人民的關係。先前中國迫使航空業更改我國國籍時，柯頓也曾發表聲明，稱中國共產黨對台灣的騷擾相當可悲。

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