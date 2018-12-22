不尋常？中企老總來台墜樓 習近平任內逾260高層橫死

2018-12-22 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國的中遠海能所屬「中海發展（香港）航運有限公司」39歲總經理賈利賓，昨晨在台北市五星級王朝大酒店留下9頁遺書後，自15樓跳樓身亡，震驚各界，業內人士推測，賈可能因公司「營運壓力過大」致精神狀況不穩。而自中國國家主席習近平上任5年以來，中國已有260多名官員、國企高層因自殺或意外死亡，「被自殺」的傳聞不曾間斷，也讓賈利賓之死引發猜測和議論。

警消昨在賈利賓住房內找到9頁遺書，交代自己2011年經美國醫生確診罹患憂鬱症，未用藥治療，常無法控制情緒，又罹糖尿病、肝功能異常等，寫道「人生的bug讓我陷入死循環...只能選擇reset」。

習近平在2012年中共第18次全國代表大會上，成為中國總書記，隨即執行「反貪打虎」，從此掀起一波官員自殺潮。近年包括王健、張首晟、賈利賓等中國企業高層接連莫名在國外死亡，共通點是，他們都正值中壯年，不是死於意外、跳樓，就是憂鬱症，由於中國很多私人企業是中共權貴提款機，海航就是最典型代表，中國流亡富商郭文貴就曾語出驚人說，「我相信未來除了海航集團，很多老闆都會不正常死亡。」

《蘋果日報》報導，中國自習近平上任後，已有260多名官員與企業高層以墜樓、開槍、割腕、溺水、服毒、懸梁、臥軌等方式結束生命，2014年前半年更有6名國企主管身亡，事後他們都被報導患有憂鬱症。2015年底到2016年初，又有多名證券業老總與國企董事長分別墜樓、吊頸自殺，但過程疑點重重，因此企業高管「被自殺」以為貪腐案代罪或止血的傳聞不斷。

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