強國警幫養老院討債 把重病翁關派出所還抓兒子威脅

2018-12-22 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國警方為了逼迫上海一名癱瘓的病人周海龍償還積欠養老院的16萬元人民幣（約新台幣72萬）的費用，將他與妻子劉國芳控制在派出所大廳的椅子上長達6日，期間不讓周海龍買食物以及藥物，甚至害他大、小便在自己身上不予理會，更抓了他的兒子與兒媳，逼迫他們償還債務，直到20日才放人。

根據《新唐人》報導，周海龍的妻子劉國芳是上海市浦東新區高東鎮的居民，2013年高東鎮政府因非法暴力強拆民宅，將癱瘓在床的周海龍強制送往高東福利院。他們家的房子財物更被搶劫一空，因為沒有補償和安置，劉國芳也向上級政府申訴。

劉國芳表示，自己的丈夫在本月5號生病住院，不料出院後卻出現多名警察要求支付長期住院的醫藥費，最後上海楊園派出所更派來了2名警察與2名保安，將她與丈夫2人抬上警車，帶到派出所，並把癱瘓的周海龍限制在鐵凳子上。

劉國芳指出，當天天氣寒冷，重度癱瘓的周海龍屎尿全拉在自己身上，但警察就是不管，一直到20日晚上都把他們關在派出所。劉國芳也說，周海龍因此身上都長了褥瘡，而警察甚至在他們夫妻2人被控制在派出所的期間，把兒子和兒媳都抓起來，威脅要開除他們的公職，並要求償還周海龍在醫院欠下的費用。

劉國芳表示，因為考慮到兒子與兒媳前途，答應回家後找親友借款還錢，一家4口最後才在20日被警方釋放。

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