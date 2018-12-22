法網恢恢！女高中生遭殺害39年後 兇嫌終於落網

2018-12-22 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州1979年發生一起駭人謀殺案，直到近40年後，兇手終於遭到警方逮捕，案件宣告偵破，死者瑪丁科（Michelle Marie Martinko）的家人對此感到欣慰。

綜合外媒報導，案發於1979年12月19日，18歲的高中女生瑪丁科從學校的舞會離開，開車到當地的韋斯特戴爾購物中心（Westdale Mall）買大衣，然而隔天的凌晨4點，她被人發現陳屍在購物中心的停車場，臉部、胸部都有刀傷。警察局長傑爾曼（Wayne Jerman）於本月20日表示，這起命案讓當地社區困擾了39年，調查人員多年來沒有放棄，一直在比對DNA，尋找嫌疑犯。

另外，部分殘留在瑪丁科衣服上及車內的鮮血，驗出的DNA都不是死者的。2006年時，警方將DNA上傳到資料庫，但沒有找到相符的人。而破獲這起兇殺案的關鍵，在Parabon NanoLabs開發的DNA表型技術，可以透過DNA表型拼湊出一個人的樣貌，如血統、膚色、瞳孔顏色、臉型等，這個技術可以幫助縮小搜索範圍，找出嫌犯或死者的身分。

調查人員持續追查、秘密蒐集嫌疑人們的DNA，直到今年他們發現，知名企業家伯恩斯（Jerry Lynn Burns） 的DNA與瑪丁科身上及車上採驗出的DNA相符，雖然第一次接受訊問時，伯恩斯始矢口否認殺人，他卻沒有辦法解釋為什麼他的DNA會遺留在謀殺現場。伯恩斯被警方以一級謀殺罪起訴，在本月20日首次出庭。瑪丁科的家人和當年的同窗說，他們終於可以說出一直以來很想說的話：「抓到兇手了！」

美國愛荷華州1979年發生一起駭人謀殺案，直到近40年後，兇嫌終於遭到警方逮捕。死者瑪丁科（Michelle Marie Martinko，見圖）的家人對此感到欣慰。（圖擷取自推特）

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