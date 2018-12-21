給人抱抱、聽聽煩惱 網紅正妹一年狂撈170萬

2018-12-21 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名正妹透過陌生人付錢到她家中與她擁抱，並傾聽陌生人的煩惱，每週僅工作15小時，便讓她在一年賺進了5萬5500美元（約170萬新台幣）。

綜合媒體報導，美國費城一名24歲正妹瑟希莉亞‧貝茲（Cecelia Baez），平時有份正職是調酒師。但她另外一份工作是「擁抱治療師」，與在網路上的陌生人見面，這與她的客戶們擁抱並暢談心事，這些客戶每個小時要付給她80元美金（約2500元新台幣），以得到這個「溫暖」的擁抱治療。

瑟希莉亞表示，自從她開始這種擁抱治療的工作後，她便再也不能回頭了，因為這對她來說是份完美的工作。瑟希莉亞認為，這是對雙方都很好的治療，客戶能因此被激勵，而自己也能變成更好的人。

瑟希莉亞表示，會開始這份工作，是由一位同樣在「擁抱治療」公司的友人介紹，起初她對這份工作感到緊張，後來了解工作內容後，她才成功克服心理障礙。

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