想到北韓念書？他到金日成大學讀碩士 一學期花…

2018-12-21 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕外界對北韓資訊了解偏低，更別提到當地念書。有個澳洲籍碩士生希格利（Alek Sigley）分享了自己在北韓最高學府「金日成大學」的攻讀心得，在北韓只有外國留學生需要繳交學費，加上雜費，每學期花費近21萬元。近來其他北韓大學也開始使用網路管道向外招生，可望吸引外國學生就讀。

據美國自由亞洲電台（RFA）報導，希格利正在就讀朝鮮語碩士課程，把留學生活發表在部落格中。他在部落格寫道，北韓有國民義務教育政策，只有外國學生要交學費，其中，金日成大學每學期學費約為10萬7000元台幣，住宿費每學期則是大約4萬6000台幣。

雖然宿舍會提供學生早餐，但是午、晚餐仍須自理，因此，希格利每學期需花費近12萬3000元台幣，用於吃飯、交通、簽證手續費、機票等費用。

據報導，除了金日成大學，平壤科學技術大學等其餘北韓大學開始利用網路及社群媒體（SNS），吸引外國學生就讀，課程包含韓國語語言研修以及其他各種專業領域。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/